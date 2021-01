Les liens entre les Emirats arabes unis et Israël se traduisent aussi par de connexions inimaginables hier encore dans le domaine des médias. Le groupe « Israël Hayom » a annoncé dimanche matin que la journaliste d’investigation émiratie Dr. Najat al-Sayed collaborera désormais avec le quotidien comme chroniqueuse et disposera d’une tribune régulière dans le journal. Dr. Najat al-Sayed travaille actuellement au Centre émirati d’études stratégiques et de recherche à Abou Dhabi. Elle publie une tribune dans plusieurs journaux et s’exprime sur une chaîne de télévision américaine par satellite en langue arabe.

Le rédacteur en chef d’Israël Hayom, Boaz Bismuth s’est réjoui de l’arrivée de cette nouvelle recrue inhabituelle : « C’est un jour particulier. Il y a là un message important pour la société israélienne, la société émiratie et de manière générale pour la société arabe en Israël et dans le monde. Dr. Al-Sayed amène avec elle son expérience, ses larges connaissances ainsi qu’une perspective rafraîchissante et intéressante. Je ne doute pas qu’elle proposera aux lecteurs un angle de vue enrichissant et particulier ».

Dr. Najat al-Sayed avait participé il y a quelques mois à la « Conférence d’Abraham » organisée sur Zoom par Israël Hayom, le Forum Kohelet et le Forum Shilo.

L’intérêt particulier de cette collaboration est également le fait qu’une journaliste des Emirats se joigne à un journal orienté à droite ce qui en soit est un développement inédit et parlant.

Photo Israël Hayom