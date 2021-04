Les autorités israéliennes continuent lentement mais sûrement à laisser la Jordanie empiéter sur la souveraineté israélienne sur le Mont du Temple. A dix jours de Yom Yeroushalaïm, des pancartes ont été accrochées en divers points de l’Esplanade du Temple, présentant des consignes de comportement à adopter sur ce lieu, notamment sur les endroits où il est autorisé à manger ou à fumer. Ces pancartes sont écrites exclusivement en arabe et portent l’emblème du royaume de Jordanie !

Il s’agit d’une violation flagrante de l’article 6 de la Loi fondamentale de Jérusalem adoptée en 1981 qui spécifie entre autres que : « Aucune partie de Jérusalem ne sera cédée à une puissance étrangère, ni sur le plan politique ni administratif, que ce soit de manière définitive ou provisoire. Toutes les prérogatives liées au périmètre juridictionnel de Jérusalem seront du domaine exclusif de l’Etat d’Israël ou de la municipalité de Jérusalem ». La Loi fondamentale de Jérusalem stipule également que les « lieux saints » devront être préservés de toute profanation ou de toute atteinte à la liberté d’accès des membres de toutes les religions à leurs « lieux saints »…

Tom Nissani, directeur-général de la Fondation pour le patrimoine du Mont du Temple a vivement réagi : « Nous constatons une nouvelle fois que le gouvernement israélien permet au royaume de Jordanie de mettre un pied sur le Mont du Temple, en violation de la loi. A dix jours de Yom Yeroushalaïm, nous constatons qu’il y a encore des gens pour lesquels il est logique que des panneaux jordaniens et non pas israéliens soient installés sur le Mont du Temple. Nous appelons le Premier ministre et le ministre de la Sécurité intérieure de s’occuper sans délai de cette question ».

Photo site Aroutz 20