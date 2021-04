Le Prof. Yehouda Eldar, conseiller des collectivités locales pour le Corona a lancé jeudi un signal d’alarme après l’annonce du ministère de la Santé de la présence de 41 cas du variant indien du virus Covid19 : « Voilà ! C’est foutu ! Le variant indien commence à se répandre en Israël ».

Il a fait savoir que lui et sa famille avaient recommencé à porter le masques en espace public et averti que le pays pourrait rapidement se retrouver dans la même situation – voire pire – que lors de la version britannique du virus. Prof. Yehouda Eldar a lancé un appel pressant au gouvernement pour qu’il annule immédiatement les allègements décidés ces dernières semaines. Il a dénoncé un échec du gouvernement sur cette question et même appelé à la démission du ministère de la Santé.

De son côté, le journaliste Sharon Idan, spécialiste des transports et du tourisme, s’est demandé pourquoi Israël continue à faire atterrir chaque semaine des vols en provenance de New Delhi alors que le virus est entré dans le pays par cette voie.

Photo Pixabay