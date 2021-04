Si l’information est confirmée ce serait plutôt une bonne nouvelle : selon le journal Al-Quds qui paraît à Jérusalem, l’Administration Biden aurait l’intention de conditionner la reprise de l’aide américaine à l’Autorité Palestinienne à la cessation du versement de salaires aux terroristes ou aux familles de terroristes. Cette aide américaine couvre un large spectre: l’aide aux services de sécurité de l’AP, l’aide financière à l’Unrwa, aux institutions « palestiniennes » ainsi qu’au secteur privé. Selon le journal, la réouverture du Consulat général des Etats-Unis à Jérusalem ainsi que celle des bureaux de l’OLP à Washington seraient également conditionnées par cette exigence américaine.

Une délégation américaine est attendue en Israël au milieu du mois de mai, et se rendra également à Ramallah, chose qui ne s’était pas vue depuis plusieurs années. La moins bonne nouvelle est que sa mission sera de tenter de faire redémarrer un dialogue entre Israël et l’AP vers une solution de deux Etats et qu’il y aura sans aucun doute des exigences envers Israël, malgré les échecs et désillusions répétés dans cette voie depuis des décennies.

Photo Hassan Jedi / Flash 90