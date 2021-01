Le député rav Moché Gani, président du parti Degel Hatorah ( composante lituanienne du parti Yahadout Hatorah) a évoqué mercredi le tapage médiatique et politique autour du public orthodoxe et le Corona : « Nous, orthodoxes avons deux problèmes. Le premier, et que nous nous ressemblons tous, et donc, si quelqu’un agit mal, alors je suis assimilé à lui car on a l’air identique. Le deuxième ‘problème’ est que nous marchons avec Binyamin Netanyahou. Toute la psychose ‘anti-Bibi’ se dirige aujourd’hui vers nous. Si nous étions allés avec Benny Gantz, qui à mon avis est totalement inapte à être Premier ministre ni même député, on nous attaquerait pas ainsi (…) Mais pour notre grande chance, le Saint béni soit-il a eu pitié de nous et Gantz ne sera pas Premier ministre car cela aurait été un danger vital. La seule chose qui l’intéresse, c’est lui et son parti ».

Photo Hadas Parush / Flash 90