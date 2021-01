Le rav Haïm Amsallem, président du parti Am Shalem a rencontré mercredi Hagit Moché, la nouvelle présidente de Habayit Hayehoudi. Après la réunion, un proche du rav Amsellem a déclaré : « Ce la fut une réunion excellente et utile. Dans les jours qui viennent, nous allons affiner les choses et faire une déclaration commune. La place naturelle du sionisme orthodoxe sous la direction du rav Amsallem est au sein du sionisme religieux sous la présidence de Hagit Moché ».

Sur le plan idéologique, une telle alliance serait compatible avec une union ultérieure avec Hatzionout Hadatit de Betzelel Smotritch. Le seul obstacle restant les problèmes d’ego, car avec 5 à 7 sièges envisageables il n’y aura pas de place pour beaucoup de monde.

Par ailleurs, une polémique est apparue au sein de Habayit Hayehoudi concernant les exigences de Hagit Moché. Cette dernière demande d’être placée en tête d’une éventuelle liste commune avec Hatzionout Hadatit. Certains au sein du parti estiment qu’avec 0,3% d’intentions de vote en ce moment elle ne peut prétendre à diriger une union des partis du sionisme religieux. D’autres au contraire pensent qu’elle est tout à fait en droit d’exiger cela dans le cadre de négociations entre partis.

Photo Flash 90