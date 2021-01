Mardi, lors de son intervention devant l’INSS, le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi avait notamment rappelé que tant le Hezbollah au Liban que le Hamas à Gaza avaient délibérément installé leur arsenal militaire au milieu de la population civile, et que dès lors, en cas de nouveau conflit, Tsahal n’aurait d’autre choix que de viser des cibles se trouvant parmi les civils. Mercredi, le Hamas a publié un communiqué de réaction qui ne manque pas de sel : « Les déclarations (d’Aviv Kochavi) quant au plan de l’armée de frapper des zones à populations civiles en cas d’affrontement futur à Gaza ou au Liban sont la preuve de la brutalité avec laquelle Israël se comporte avec les Palestiniens. Ces menaces ne sont pas nouvelles et l’armée de l’ennemi a déjà massacré des peuples arabes lors de toutes les guerres, sans pour autant l’emporter. Mais ces menaces ne feront pas cesser la résistance, Kochavi sen ira, l’occupation s’en ira et notre peuple restera solidement installé sur sa terre »…

Assez « cocasse » pour une organisation qui vise sciemment des civils depuis sa création.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90