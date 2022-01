La famille et les proches de Destao Bist hy »d ont exprimé leur colère et leur déception après que le Shin Bet ait annoncé que sa mort n’était pas due à un acte délibéré et qu’il cesse l’enquête en cours. Au mois de mai dernier, lors des émeutes pogromistes arabes dans les villes mixtes, Destao Bist hy »d, 74 ans, avait été renversé par des Arabes roulant en vélo électrique. Des témoins avaient formellement dénoncé un acte délibéré, les auteurs ayant fait demi-tour pour tenter de renverser d’autres personnes présentes sur les lieux avant de prendre la fuite. Très gravement blessé, Destao Bist était décédé à l’hôpital trois semaines plus tard.

Les avocats de la famille ont publié un communiqué en son nom : « Si ce n’était pas triste ce serait comique ! Nous avons demandé au Shin Ben de prendre l’enquête en main à cause de l’attitude défaillante de la police. Et neuf mois après l’assassinat, aucun acte d’accusation n’a été émis contre les auteurs, ce qui démontre que la police n’est pas capable à elle seule de résoudre cette affaire. Tout le monde sait que la Shin Bet a des moyens d’investigation que n’a pas la police. Et que nous répons le Shin Bet ? Que d’après la police, il n’y aurait pas de soupçon d’acte terroriste !! Mais c’est pour cela que nous avions fait appel au Shin Bet !! (…) On nous rit au nez! »

La famille Bist a saisi le juge pour qu’il ordonne au Shin Bet d’enquêter « avec tous les moyens dont il dispose » afin de faire toute la lumière sur cette tragique affaire « et « rendre justice ». La famille de la victime a le sentiment que la police et le Shin Bet se sont mis d’accord pour fournir une version « soft » de ce drame afin d’étouffer l’affaire et ne pas raviver des violences arabes dans la ville mixte.

Photo Famille Bist