Après les différentes rencontres entre des ministres israéliens et des responsables de l’Autorité Palestinienne, le Premier ministre Naftali Benett a voulu en minimiser l’importance et la portée en déclarant cette semaine que ni Benny Gantz ni Yaïr Lapid n’avaient de mandat pour négocier sur le plan politique avec l’Autorité Palestinienne et qu’il était toujours opposé à la création d’un Etat « palestinien ».

Vendredi, Hussein a-Sheikh, bras droit d’Abou Mazen, qui a été reçu par Yaïr Lapid, lui a répondu : « La création d’un Etat palestinien n’attendra pas l’autorisation du Premier ministre Naftali Benett. C’est un processus inéluctable sur le plan historique. Benett doit savoir que le nombre de pays qui reconnaissent l’Etat de Palestine est aujourd’hui plus grand que ceux qui reconnaissent l’Etat d’Israël ».

Après chaque rencontre, les responsables israéliens avaient assuré que les entretiens n’avaient porté que sur des questions sécuritaires et civiles, mais leurs interlocuteurs de l’AP avaient affirmé qu’il avait aussi été question d’une relance d’un processus politique.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90