Après l’annonce du dictateur turc Recepn Erdogan d’une prochaine visite du président Itshak Herzog à Ankara, le journaliste Tsvi Yehezkeli apporte son éclairage sur « un possible réchauffement des relations israélo-turques » évoqué par Erdogan.

Yehezkeli rappelle que sur le plan international, Recep Erdogan a réussi à se fâcher avec toute une série de pays du voisinage et même au-delà : la Grèce, Chypre, l’Arménie, la Russie, l’Egypte, la France, les Etats-Unis et surtout Israël. Parallèlement il a complètement échoué sur le plan intérieur avec une situation économique catastrophique, et il cherche désormais des pays voisins qui pourront l’aider sur le plan économique. C’est la raison pour laquelle il adopte soudain aujourd’hui un langage tout à fait différent et doucereux envers Israël et « frappe à la porte de l’Etat hébreu ». Le journaliste recommande au gouvernement israélien d’agir avec intelligence et prudence et de ne pas accourir immédiatement aux appels d’Erdogan avant qu’il ait démontré qu’il a totalement changé de camp, notamment en expulsant le Hamas de son territoire.

Il conclut ainsi : « Israël a un compte ouvert avec la Turquie depuis de longues années avec des provocations incessantes d’Erdogan, des déclarations antisémites, une ingérence grossière à Jérusalem et un soutien au Hamas et aux Frères Musulmans. Dès lors, il faut agir avec lui comme dans un bazar turc et non comme en Occident et exiger de lui un prix très élevé pour revenir à des relations plus normales ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90