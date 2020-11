Le Premier ministre Binyamin Netanyahou assistait à la cérémonie en souvenir de David et Paula Ben-Gourion z.l., au kibboutz Sdé Boker. Dans son discours, il a évoqué l’accord nucléaire signé avec l’Iran en 2015 et a adressé un message à l’intention de la probable prochaine administration démocrate à Washington : « Il est interdit de revenir à l’accord ancien. Il faut poursuivre la politique sans concessions afin de s’assurer que l’Iran ne se dotera pas de l’arme atomique. C’est grâce à notre combat acharné contre la nucléarisation de l’Iran et à notre opposition ferme à l’accord signé, que des pays arabes ont radicalement changé leur attitude face à l’Etat d’Israël ».

Photon Tomer Neuberg / Flash 90