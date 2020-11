Le rav Benny Lau, connu pour ses prises de position anticonformistes, en a fait l’amère expérience avec son ami le général de réserve Amir Haskel, l’un des meneurs des manifestations anti-Netanyahou. En « qualité » de fils de déporté, il a dénoncé le parallèle établi par le général de réserve entre le gouvernement israélien et le régime nazi et entre l’arrivée au pouvoir d’Hitler et celle de Binyamin Netaynahou. Des parallèles ignobles qui sont hélas devenus à la mode dans le discours d’une partie de l’opposition.

Sur sa page Facebook, le rav Lau écrit : « Samedi soir, il y a cinq mois, je m’étais rendu devant la prison du poste de police à Jérusalem pour protester contre l’arrestation d’Amir Haskel. Je le connais depuis des années et lors d’une voyage en Pologne nous nous étions liés d’une profonde amitié (…) J’ai soutenu l’activisme civique d’Amir Haskel et je me suis même joint à lui de temps en temps. Mais ce soir, j’ai vu une vidéo dans laquelle Amir a franchi les lignes rouges et a pris part au discours déchaîné et révoltant. Lui-aussi croit déceler en Israël des processus identiques à ceux qui mirent fin à la démocratie et amenèrent Hitler au pouvoir (…) Amir, mon cher ami, dans vos propos à la rue Balfour, vous avez franchi une ligne rouge. J’ai honte d’avoir entendu vos paroles et vous conjure de les retirer et de présenter vos excuses devant le Premier ministre Binyamin Netanyahou ».

Le général de réserve a répondu en bottant en touche, affirmant qu’il n’était pas samedi soir à la rue Balfour, que la réaction du rav Benny Lau le « décevait énormément » et « qu’il était tombé dans le piège que lui ont tendu ceux qui veulent ternir son image ». Le rav Lau a reconnu que certes la vidéo n’avait pas été tournée samedi soir mais au mois de septembre, ce qui ne changeait cependant rien à la gravité de son contenu et à la faute commise par Amir Haskel.

Photo Wikipedia