La députée et chef du parti travailliste, Merav Mihaeli, a annoncé sur son compte Twitter la naissance de son deuxième enfant, né d’une mère porteuse.

Un an et huit mois après la naissance de leur premier fils, Ori, Merav Mihaeli et son compagnon Lior Shlein, deviennent donc parents une deuxième fois. Le bébé se prénomme Alon.

Lorsqu’elle avait annoncé la naissance de son premier enfant, lui aussi par GPA, Mihaeli avait raconté: »La première fois que Lior m’a dit qu’il voulait un enfant, j’ai cru que c’était une blague. Après tout, c’est un humoriste et puis il s’agit de moi et il est connu que je n’ai pas l’intention de faire des enfants. Lorsqu’il a continué, j’ai pensé que c’était une façon dans notre culture de dire je t’aime. Après un bon moment, j’ai pensé que c’était passé. Parce qu’à mes yeux, notre vie était très bien comme ça. Mais plus le temps passait plus j’ai compris combien il le voulait. Je l’ai regardé et je l’ai aimé. J’ai choisi de vivre avec lui et j’ai choisi de faire ce chemin avec lui ».

Lior Shlein a témoigné quelques mois plus tard à la télévision que le choix de se tourner vers une mère porteuse n’avait pas leur préférence. »Nous avons essayé par la voie conventionnelle, cela n’a pas fonctionné. Puis par la voie semi-conventionnelle, là non plus cela n’a pas marché ». Le couple s’était engagé par le passé contre la gestation pour autrui. Elle comme lui y voyaient une marchandisation du corps de la femme et estimaient que les femmes qui endossent le rôle de mère porteuse le font parce qu’elles sont dans une situation de détresse financière.

Shlein a affirmé qu’il avait toujours du mal avec cela mais que dans leur cas, ils avaient bien vérifié que la mère porteuse le faisait par altruisme et non par besoin d’argent.