L’ancien lieutenant-colonel et avocat Me Maurice Hirsh est, entre autres membre du mouvement des »Bit’honistim » et exerçait au sein du Parquet militaire de Judée-Samarie pendant 20 ans. Dans une interview donnée sur A7, il dénonce l’attitude du gouvernement Netanyahou qui continue à verser des sommes importantes à l’Autorité palestinienne et explique comment en 2021, le gouvernement Bennett-Lapid a sauvé l’Autorité palestinienne de l’effondrement.

»Ma critique est double », explique Me Hirsh, »D’abord envers le gouvernement Bennett-Lapid et Gantz qui a sauvé l’Autorité palestinienne en lui versant 500 millions de shekels. Depuis 49 personnes ont été assassinées alors que nous aurions pu les sauver. D’un autre côté le gouvernement actuel a transféré 3 milliards de shekels à l’Autorité palestinienne ».

Me Hirsh explique que ces milliards sont reversés à l’Autorité palestinienne en vertu des accords d’Oslo. Ils sont issus des recettes fiscales auxquelles Israël a accepté de renoncer au profit des Palestiniens. Mais d’après Hirsh, les accords n’obligent aucunement Israël à verser cet argent à Ramallah, ils lui en donnent simplement la possibilité.

Il explique que dès son entrée en fonction, en juin 2021, le Premier ministre Naftali Bennett a décidé de mettre en application la déduction des »salaires des terroristes » de l’argent versé à l’Autorité palestinienne. Ce manque à gagner a plongé l’AP dans une situation financière intenable.

C’est la raison pour laquelle, Abou Mazen s’est rendu au domicile du ministre de la Défense de l’époque, Benny Gantz. Il venait lui demander de l’argent, ce que Gantz a accepté en lui concédant 500 millions de shekels. »Ces 500 millions se sont transformés en 600 millions puisque le gouvernement a ensuite envoyé Issawi Fredj pour demander aux Européens d’aider l’AP ».

Pour Hirsh, le gouvernement Bennett-Lapid a biaisé l’objectif de la loi contre le salaire des terroristes qui permet de prélever l’argent sur les sommes versées à l’AP: »L’objectif de la loi était de placer l’AP dans une situation où elle doit choisir entre la poursuite de son existence ou le soutien au terrorisme. Elle a choisi le soutien au terrorisme et ceux qui l’ont sauvée sont Bennett, Gantz et Lapid ».

Hirsh souligne que ces 500 millions sont venus s’ajouter aux dizaines de milliards qu’Israël verse chaque année à l’AP et que le gouvernement actuel continue de verser.

»Cet argent est censé être donné en partant du principe que l’AP se bat contre le terrorisme et l’antisémitisme et qu’elle ne poursuive pas nos soldats et nos dirigeants à La Haye. En fait, c’est Netanyahou qui est le principal suspect à La Haye, qui finance la procédure contre lui-même et contre les soldats de Tsahal. C’est absurde. Ces recettes fiscales représentent aujourd’hui 65-70% du budget de l’AP et sans elles, elle ne peut pas survivre. Le gouvernement israélien doit dire à l’AP: ça suffit. Nous avons essayé pendant 30 ans et l’expérience d’Oslo a échoué, nous ne sommes parvenus à aucun résultat. Nous avons passé notre temps à fermer les yeux sur les agissements de l’AP et cela ne nous a mené nulle part si ce n’est à des milliers de victimes qui continuent à s’accumuler ».

Selon Hirsh, le gouvernement a toute la légitimité pour dire qu’il arrête de financer »les assassins de nos enfants, les poursuites à La Haye et la diffusion de l’antisémitisme. Nous ne sommes pas candidats au suicide ».

Il va même plus loin en estimant que si l’AP venait à s’effondrer et que le Hamas prenait sa place, ce serait peut-être une meilleure situation pour Israël. »Il se pourrait que cela soit plus facile sur le plan politique international contrairement à l’AP qui est perçue comme un élément modéré alors qu’elle se bat, par tous les moyens contre Israël, que ce soit devant le tribunal de La Haye, à l’ONU ou en finançant le terrorisme. Si Israël devait faire face au Hamas, la réalité serait plus claire pour le monde. Pour le moment, Abou Mazen paie les assassins de la famille Dee et il est reçu dans le monde comme un un homme de paix et un partenaire ».

Il rejette les arguments selon lesquels il est indispensable de poursuivre ces versements pour garantir la stabilité de l’AP, gage de stabilité aussi pour Israël. »Est-ce que cette coopération sécuritaire a permis de sauver les filles et la mère de la famille Dee ou les enfants Pelay? Il y a eu 49 assassinats parce que l’AP a été sauvée par le gouvernement Bennett-Lapid. Je ne dis pas que les attentats auraient cessé mais il est clair que le fait d’avoir sauvé l’AP a permis près de 50 assassinats ».

Pour conclure, Hirsh persiste: »Les 500 millions de shekels, conclus au domicile de Benny Gantz et versés par le gouvernement Bennett-Lapid, ont enclenché une série d’action qui ont sauvé l’AP. Sans cet argent, l’AP se serait effondrée ».