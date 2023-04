Un bus transportant des touristes israéliens s’est renversé en Corée du Sud aujourd’hui (jeudi). L’accident est grave puisque sur place, la mort d’une des passagères, âgées d’environ 60 ans, a été constatée. Une autre femme est grièvement blessée et encore au moins 30 autres touristes israéliens sont blessés à des degrés divers.

Des représentants de l’ambassade israélienne à Séoul sont en route pour les lieux du drame. Le chauffeur de bus a raconté aux policiers que l’accident était survenu en raison d’une panne au niveau de la boite de vitesses.

Plus de 20 ambulances et la mobilisation de 90 secouristes ont été nécessaires pour s’occuper des blessés. Au moment de leur évacuation, 11 d’entre eux étaient définis comme blessés grave, une autre entre la vie et la mort et donc une femme dont le décès a déjà été constaté. Les autres sont plus légèrement blessés.