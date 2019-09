La chienne “israélienne” Katcha a remporté la médaille d’or (et non pas médaille d’os…) dans un concours de détection de transfert illégal d’argent. Ce concours international de chiens-douaniers s’est déroulé en Russie sous l’égide de l’Organisation mondiale des Douanes et Israël y participait pour la première. Le pays était représenté par l’équipe des maîtres-chiens du département de blanchiment d’argent au sein de l’Administration fiscale.

Katcha, dressée par son maître-chien Hen Cohen, était en concurrence avec seize autres chiens venus du monde entier. Elle a réussi à repérer de grosses sommes d’argent (20.000 dollars) mais aussi des stupéfiants.

Le concours comprenait plusieurs étapes: détections dans des véhicules, sacs, valises et bâtiments mais aussi tests de discipline et franchissements obstacles divers.

Qui a dit que l’argent n’avait pas d’odeur…?!

Photos Administration fiscale d’Israël