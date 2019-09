Les services de sécurité de l’Autorité Palestinienne ont récemment arrêté trois Arabes de Judée-Samarie, dont deux membres des Brigades Al-Quds du Jihad Islamique, organisation terroriste soutenue par l’Iran. L’AP craint le Jihad Islamique et le Hamas plus qu’elle ne craint Israël, et c’est la raison pour laquelle ses services de sécurité pourchassent leurs membres en Judée-Samarie de crainte que ces organisations ne prennent le contrôle des territoires qu’elle administre.

Les deux terroristes du Jihad Islamique étaient occupés à la fabrication de missiles pour les tirer en direction de l’intérieur d’Israël. Ils recevaient les modes d’emploi et d’utilisation depuis l’Iran par Internet. Six missiles à des degrés diverses étapes de fabrication ont été confisqués et remis à Tsahal. Il ne s’agit en fait que de la partie émergée de l’iceberg iranien qui s’étend en Judée-Samarie. A Tsahal on est convaincu que l’Iran tente de transformer à terme la Judée-Samarie en “nouveau Gaza” depuis lequel les terroristes pourront tirer des missiles sur Israël, mais cette fois-ci, beaucoup plus proche des centres névralgiques et des concentrations de populations du pays.

En Israël on craint que si 90% des tentatives seront déjouées, 10% de “réussite” depuis la Judée-Samarie pourraient un jour constituer un réel danger pour le pays. Un avertissement de plus pour ceux qui appellent à un retrait israélien de Judée-Samarie et à la création d’un Etat “palestinien” dans lequel Tsahal serait absent et qui deviendrait une nouvelle base d’attaques contre Israël.

