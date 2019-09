Au mois d’Eloul et avec les Jours Redoutables qui approchent à grand pas, il est plus que nécessaire de rappeler l’importance et la force de la prière qui est la plus haute expression de l’âme humaine vers le Créateur. LPH s’est entretenu avec le Rabbin Claude Brahami, fondateur des éditions Sine-Chine et auteur de l’impressionnante série « l’Arme de la Parole », (‘Herev Pifiyoth), livres de prières et de Torah traduits et commentés en français.

LPH : Quand avez-vous eu l’idée d’entreprendre ce projet ?

Rabbin Claude Brahami : Lorsque j’étais aumônier israélite des armées à Paris, j’avais rédigé un petit livre de prières traduit comprenant Min’ha et Arvit à l’usage des soldats, qui s’appelait « Ma’hanaïm ». Quand j’ai quitté l’armée, à l’âge de la retraite, j’ai demandé à ce que le travail soit poursuivi, en vain. J’ai donc décidé de continuer seul ; c’est ainsi que le sidour « L’Arme de la Parole » a vu le jour. De fil en aiguille j’ai commencé à éditer tout ce que j’avais déjà fait et j’ai poursuivi avec la traduction et les commentaires des fêtes, Roch Hachana, Yom Kippour, Chaloch Regalim, les 5 jeûnes etc.

Lph: Tout cela depuis la France ?

Rabbin C.B. : Exactement.

Lph : Les livres comprennent-ils aussi une lecture phonétique ?

Rabbin C.B. : Non, je n’ai pas voulu me lancer là-dedans car c’est relativement stérile. Cela permet peut-être de dépanner quelqu’un mais il est très facile d’apprendre l’hébreu et même un novice pourra facilement s’en sortir pour les prières. Je précise qu’il s’agit du rite séfarade uniquement.

Lph : Hormis la traduction, vous apportez aussi des explications ?

Rabbin C.B. : Oui, bien entendu ! J’explique les trois prières quotidiennes et de manière générale chaque prière est assortie d’explications sur son histoire, son idée centrale, ce qui permet à chacun d’en saisir mieux le sens. J’ai fait de même pour les Tehilim avec une synthèse de chaque chapitre.

Lph : Pourquoi ce nom : « L’Arme de la Parole » ?

Rabbin C.B. : La prière est une arme pour affronter la vie et la façon la plus directe de s’adresser à D. pour formuler ses louanges et ses supplications.

Lph : Travaillez-vous actuellement sur une suite ?

Rabbin C.B. : Je travaille sur les Pirkei Avot mais c’est un travail très long et cela prend du temps.

Lph : Êtes-vous satisfait de la demande de ce genre de livres, par exemple ici avec les nouveaux immigrants francophones ?

Rabbin C.B. : En Israël pas beaucoup mais ça commence à venir. Par contre en France, D,ieu merci, cette édition est très connue, au Canada beaucoup également, et un peu en Belgique et en Suisse. Par exemple le Ma’hzor de Kippour a beaucoup de succès.

Lph : Vous avez donc répondu à une demande…

Rabbin C.B. : Oui, j’ai comblé un vide. Je voulais que les gens puissent comprendre les prières.

Pour acquérir des livres : Librairie Gallia – rue Méa Shearim (Jérusalem) – 02-537.49.25 ou directement chez l’auteur : Rabbin Claude Brahami : 3, rue Elie Ezri – Jérusalem – 054-586.44.81

Propos recueillis par Shraga Blum