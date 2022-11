C’est une première historique: Israël a remporté la médaille d’argent aux championnats du monde de Taekwondo féminin, catégorie moins de 73 kg.

C’est Dana Azran qui a apporté cette médaille à Israël. Agée de 21 ans, la lutteuse a exécuté un parcours impressionnant pendant toute la durée du championnat avant de s’incliner en finale contre son adversaire ouzbèke.

« Je vais mettre du temps à réaliser », a déclaré Azran, »Pour le moment, je suis un peu déçue d’avoir perdu et que l’Hatikva n’ait pas été jouée. J’ai encore des progrès à faire, je serai encore plus forte la prochaine fois. Je compte sur Yehi’am Sharabi, le meilleur entraineur du monde, pour m’amener très haut, et sur toute ma formidable équipe, sans laquelle ce jour n’aurait pas été le même ».