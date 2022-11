Mardi dernier, l’Unité de prévention du vol d’antiquités de l’Autorité des antiquités d’Israël a surpris une équipe de trois voleurs d’antiquités sur le vif, alors qu’ils creusaient et détruisaient des couches historiques dans un puits ottoman, à côté du cimetière de Rahat. Les voleurs devaient être à la recherche d’un trésor caché qui, selon un mythe bédouin, aurait été enfoui dans le puits situé dans la grotte.

Le site archéologique de Horvat Maaravim, près de Rahat, où se trouvent des vestiges antiques de la période romaine, byzantine, islamique et ottomane, était surveillé par l’Autorité des antiquités d’Israël. Mardi, en début de soirée, des personnages suspects ont été vus s’approchant du site et pénétrant dans la grotte recouvrant le puits creusé dans la roche, situé du côté sud du site.

Les inspecteurs de l’Unité de prévention du vol des antiquités de l’Autorité israélienne des antiquités se sont précipités sur le site et ont atteint l’entrée de la grotte sans être repérés, attrapant les voleurs en train de creuser le site archéologique.

Les suspects, âgés d’une vingtaine d’années, ont été arrêtés – avec l’aide de la police des frontières et du personnel de sécurité de la municipalité de Rahat – et emmenés pour interrogatoire dans la nuit.

L’un des pilleurs avait déjà été arrêté et inculpé pour une infraction similaire en 2020. Il avait alors été condamné à une peine de probation de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 shekels.

« Nous assistons à une augmentation des activités de vol d’antiquités », déclare le directeur de l’Autorité des antiquités d’Israël, Eli Escusido, « L’Autorité des antiquités d’Israël combat le phénomène du vol d’antiquités jour et nuit. Les pilleurs sont motivés par l’argent, et ils arrachent les découvertes de leur contexte archéologique, endommageant ainsi le patrimoine du pays ».

Selon Amir Ganor, directeur de l’Unité de prévention du vol d’antiquités de l’Autorité des antiquités d’Israël, « Il doit être absolument clair pour le public que les rumeurs de trésors cachés n’ont aucun fondement archéologique ou historique. Aucun trésor n’a été découvert à ce jour, mais des dommages irréparables ont été causés aux sites archéologiques, compromettant la possibilité de reconstituer l’histoire de tous les peuples de ce pays ».

L’Autorité israélienne des antiquités a indiqué qu’endommager un site archéologique est une infraction pénale grave, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.