La Présidente hongroise Katalin Novak, actuellement en visite en Israël, s’est rendue au Kotel.

Après une série de rencontres politiques avec le Premier ministre sortant, Yaïr Lapid et le futur Premier ministre, Binyamin Netanyahou, la Présidente hongroise a effectué une visite au Kotel.

Elle et sa délégation y ont été reçues par le Rav du Kotel et des lieux saints, le Rav Shmouel Rabinovitz qui leur a expliqué le lien profond entre le peuple d’Israël et sa capitale. Il leur a aussi détaillé le sens d’un des Tehilim du Roi David.

La présidente hongroise a laissé un mot dans le livre des visiteurs du Kotel: »Que Dieu entende nos prières et que d’autres personnes comprennent que nous sommes tous unis en Lui et que notre Père commun nous rapproche les uns des autres. Que l’amitié israélo-hongroise dure encore longtemps ».