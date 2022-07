Carnet rose: le chef de l’opposition, Binyamin Netanyahou est devenu aujourd’hui grand-père pour la cinquième fois.

Sa fille Noa, issue de son premier mariage, a accouché d’un petit garçon qui vient s’ajouter aux quatre autres enfants du foyer. Noa a fait techouva il y a plusieurs années, elle est mariée à Daniel Roth. La famille Roth vit à Jérusalem, à Méa Shéarim et appartient à la hassidout Breslev.

Les petits-enfants de Binyamin Netanyahou étudient dans des écoles du courant »peleg yeroushalmi », en yiddish.

Depuis Londres, où il se trouve actuellement en visite, l’ancien Premier ministre a tweeté: »Mazal tov à ma fille Noa et à son mari Dani pour la naissance de leur fils. Que vous puissiez le faire grandir dans la Torah et les mitsvot, dans la joie et la santé ». Il a signé: »Sarah et Bibi, Yaïr et Avner ».

Binyamin Netanyahou n’évoque que très rarement sa fille Noa, qui se tient très à l’écart de la vie publique et de toute exposition médiatique.

Photo by Sraya Diamant/Flash90