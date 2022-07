Le Likoud est souvent décrit comme étant la maison naturelle de très nombreux olim de France. Et c’est donc sans surprise que l’on retrouve plusieurs membres de cette communauté au sein de ce parti.

Pour les primaires devant déterminer la liste de la 25e Knesset, on compte plusieurs candidats d’origne française.

Parmi eux, Fernand Cohen-Tannoudji qui se présente sur la case »olim » (33e place).

Fernand Cohen-Tannoudji, physicien de formation, a débuté sa carrière en tant que directeur de lycée, l’éducation et la jeunesse ayant toujours été des questions majeures pour lui. Après être monté en Israël, Il a été volontaire en tant que combattant pendant des années dans l’armée israélienne et la police des frontières (Magav).

Toujours soucieux de se rendre utile et d’aider son prochain, il s’est porté volontaire pour l’association Sauveteurs sans frontières et a beaucoup fait pour ramener en Eretz Israël des Juifs du monde entier.

Fernand est également volontaire dans Eli – la première association israélienne de protection de l’enfance pour soigner les enfants en détresse.

Fernand Cohen-Tannoudji s’est fixé un objectif lors des prochaines primaires : «restaurer la fierté nationale, lutter contre le coût de la vie et renforcer la gouvernance dans l’État d’Israël ». Il se félicite du fait que plusieurs francophones aient décidé de se lancer dans la course: « La présence d’autant de candidats francophones à cette primaire illustre le dynamisme et la volonté de s’engager des Israéliens francophones après des décennies en retrait. »