En fin d’après-midi, aujourd’hui, un terroriste palestinien a poignardé un Juif d’une quarantaine d’années dans un autobus à Jérusalem, à l’aide d’un tournevis. Les faits se sont déroulés, boulevard Golda Meïr, près du kanyon de Ramot.

Le chauffeur a immédiatement arrêté le bus et ouvert les portes pour laisser descendre tout le monde. Un passant armé, qui n’est autre qu’un photographe du site Ynet, a repéré le terroriste qui tentait d’agresser d’autres personnes et lui a tiré dessus, le blessant.

Quelques secondes après, les forces de sécurité sont intervenues et ont arrêté le terroriste. La victime a été transportée à l’hôpital Shaaré Tzedek, ses jours ne sont pas en danger.

Le terroriste venait de Ramallah et était entré légalement sur le territoire israélien. Agé de 44 ans, il possédait un permis de travail qui est délivré dans le cadre des allègements accordés aux hommes d’affaires palestiniens afin de dynamiser l’économie palestinienne. Ce type de permis permet aussi à ceux qui le détiennent de voyager par l’aéroport Ben Gourion. Blessé, le terroriste a également été transporté à l’hôpital Shaaré Tzedek.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a fermement condamné l’attentat: »Je transmets mes voeux de guérison au blessé. Je félicite le photographe de Ynet qui s’est trouvé sur les lieux et a agi avec détermination pour neutraliser le terroriste et éviter d’autres blessés. Nous ne permettrons pas au terrorisme de relever la tête et de perturber notre quotidien. Nous nous occuperons de tous ceux qui tentent de porter atteinte aux citoyens innocents ».

Le photographe a également reçu les félicitations de Merav Mihaeli, ministre des Transports et d’Omer Bar Lev, ministre de la Sécurité intérieure. Ce dernier a rappelé la détermination des forces de sécurité à combattre le terrorisme.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90