Le député Mansour Abbas, président du parti Ra’am a effectué une visite à Amman et a été reçu par le roi Abdallah II. Après la rencontre, le palais royal a publié un communiqué dans lequel il indique que les deux homme ont parlé de ce qui se passe dans les « territoires palestiniens » et ont exprimé leur soutien à la création d’un Etat palestinien sur les lignes d’avant le 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale ». Mansour Abbas a salué la constance du soutien hachémite à la « cause palestinienne » et au maintien du statu quo à Jérusalem (mainmise jordanienne sur la gestion du Mont du Temple).

Le député David Amsallem (Likoud) a réagi à cette visite et dénoncé le fait que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères aient ainsi autorisé cette rencontre : « Le Mouvement islamique contrôle le gouvernement, et ce qui était présenté comme un parti qui ne s’occupera que des ‘sujets exclusivement civils’ est devenu une prise de contrôle du Néguev, un soutien financier au Hamas et la promotion d’un Etat palestinien. Il serait intéressant de savoir si Mansour Abbas s’est rendu en Jordanie dans un hélicoptère de Tsahal… ».

Photo Flash 90