Trois députés vont créer un nouveau lobby parlementaire sous le titre « Israël démocratique – réforme du système judiciaire et d’application des lois ». Il s’agit de Galit Distel-Atbarian, Amir Ohana et Chlomo Karhi, tous trois du Likoud.

Chlomo Karhi a déclaré : « Dans le cadre de ce lobby, nous lutterons contre les tentatives anti-démocratiques de débordement des prérogatives du système judiciaire et contre le pouvoir hypertrophié des fonctionnaires sur les élus du peuple… ».

Amir Ohana, qui fut ministre de la Justice, a rappelé le dernier rapport de l’Université de Haïfa indiquant une chute de la confiance des citoyens dans les différents organes du système judiciaire et a souligné l’urgente nécessité de réformer profondément ce pan de la démocratie : « Les citoyens d’Israël méritent un système dans lequel ils pourront avoir pleinement confiance. C’est la raison de la création de ce lobby qui visera à restaurer une démocratie saine et un retour à un équilibre dans lequel le dernier mot doit être donné aux élus du peuple et non à des fonctionnaires non élus. »

De son côté, Galit Distal-Atbarian a dit: « Cela fait plusieurs décennies que le système judiciaire porte atteinte de manière délibérée à l’équilibre des pouvoirs démocratiques et s’est arrogé des prérogatives indues au détriment des pouvoirs législatif et exécutif. Les systèmes d’application de la loi sont devenus des outils aux mains d’intérêts politiques qui combattent toute initiative de rééquilibrage entre les pouvoirs… »

