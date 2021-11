Sous le feu des critiques de l’opposition de droite et après un déluge de réactions indignées sur les réseaux sociaux après la nomination de sa belle soeur au conseil d’administration du KKL, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a annoncé mardi la démission d’Ilil Keren ainsi que la cessation de ses activités au sein de la branche féminine au parti Yesh Atid.

La virulence des critiques avait entre autres pour raison le fait que Yaïr Lapid, depuis qu’il fait partie du gouvernement, applique avec art et abus toutes les pratiques qu’il dénonçait avec fureur lorsqu’il était dans l’opposition et qu’il qualifiait de « corruption politique » : nomination de proches, gouvernement surdimensionné, loi « norvégienne », fonds de coalition généreux etc.

En annonçant la démission de sa belle soeur, le Premier ministre alternatif s’en est pourtant pris à ceux qui ont dénoncé cette nomination et a affirmé que sa belle soeur était entrée au KKL « pour y nettoyer la corruption laissée par les années Binyamin Netanyahou », oubliant que de 2015 à 2020 le KKL était dirigé par le travailliste Dany Attar.

Yaïr Lapid a conclu en déclarant : « Les corrompus ont gagné une bataille, nous serons là pour nous assurer qu’ils ne gagneront pas la guerre »…

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90