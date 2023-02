Hier soir (samedi), la manifestation contre la réforme judiciaire et le gouvernement a dégénéré lorsque des centaines de manifestants ont forcé les barrages de la police et ont envahi le boulevard périphérique de Tel Aviv, Ayalon.

La route a été bloquée au sud pendant plus de trois heures.

Les manifestants ont allumé un feu et ont dansé autour, l’un d’entre eux a écrit sur l’asphalte »Bibi, le traître ». Il a été arrêté ainsi que 20 autres personnes qui se sont attaqués aux policiers. Ces derniers ont été frappés, deux d’entre eux ont dû bénéficier de soins médicaux après avoir été mordus par des manifestantes.

Les manifestants criaient: »La police de Ben Gvir en action. Refusez les ordres! ».

Le ministre Ben Gvir a affirmé qu’il avait donné l’ordre à la police d’agir suivant le principe de tolérance zéro contre »la violence, l’appel à la haine et l’anarchie. Nous ne devons pas laisser les anarchistes mettre le feu à Tel Aviv. L’agitation illégale des manifestants, qui brûlent des pneus sur le périphérique Ayalon et font des graffitis sur la route qui accusent le Premier ministre de traîtrise, nous montre qu’il s’agit d’un soulèvement d’anarchistes qui ne réclament pas la liberté d’expression mais la liberté de diviser le peuple. J’appelle Yaïr Lapid et Benny Gantz à condamner immédiatement ces débordements anarchistes et haineux ».

Les organisateurs de la manifestation ont répondu au ministre: »Celui qui a été condamné pour soutien au terrorisme et qui essaie de promouvoir un renversement de régime ferait mieux de boire un verre d’eau et de se calmer. Les réservistes et les pilotes ne sont pas des anarchistes. Ils sont ceux qui ont défendu le pays pendant qu’il essayait de l’enflammer. Nous allons sauver la démocratie israélienne ».

Ce matin, la majorité des personnes arrêtées cette nuit ont été libérées.