La députée NUPES-LFI, Ersilia Soudais, a adressé une question écrite au gouvernement, au sujet des Français vivant en Judée-Samarie.

Faisant état du statut de »colonies » de la Judée-Samarie au regard du droit international et pour la France, la députée demande à la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, si »elle peut confirmer que la convention de sécurité sociale de 1965 entre Israël et la France ne s’applique pas aux personnes résidant ou travaillant dans les colonies israéliennes, et si tel est le cas, comment cela est garanti dans la pratique ».

Sur son compte Twitter, elle a écrit: »Dans le cadre du #PalestineDay, j’ai posé une question à @MinColonna pour m’assurer que la France ne fasse pas bénéficier de la sécurité sociale aux Français participant à la colonisation de la Palestine ».

Cette même Ersilia Soudais a été nommée, la semaine dernière, vice-présidente du groupe d’études sur l’antisémitisme à l’assemblée nationale.

Cette nomination a été largement critiquée compte-tenu des positions de la dite députée. En effet, elle a fait partie de ceux qui ont accueilli le terroriste Salah Hamouri et qui a qualifié son expulsion du territoire israélien de »déportation ». Mais ce n’est pas tout, elle a aussi parlé de »Shoah pour la Palestine » et s’est illustrée plus d’une fois, dans son soutien au BDS.

Le 18 février, elle faisait un lien sur son compte Twitter, en posant auprès de militants anti-israéliens, entre la lutte contre l’antisémitisme et »la solidarité envers le peuple palestinien », en terminant par le hashtag #FreePalestine.

Le 14 février dernier, elle avait été recadrée par Me Francis Szpiner, avocat de la famille Halimi, après qu’elle a osé poster un tweet à la mémoire d’Ilan Halimi: »En ce jour de commémoration de la mort d’Ilan Halimi, torturé et séquestré parce que juif, souvenons-nous que l’antisémitisme tue. Les discours de haine et les préjugés racistes sont à combattre jour après jour. L’humanisme doit être notre seule boussole », avait-elle tweeté.

Me Szpiner lui avait alors répondu: « Avocat de la famille d’Ilan Halimi, je vous dénie le droit d’utiliser son martyre. Votre haine d’Israël conduit à la haine des juifs. Vous qui avez osé parler de déportation au sujet de l’expulsion du terroriste Salah Hamouri que vous avez accueilli en grandes pompes ».