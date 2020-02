Le maire d’Efrat Oded Revivi a fait connaître son désaccord avec le grand rassemblement prévu jeudi soir devant la résidence du Premier ministre pour exiger une extension immédiate de la loi israélienne sur la vallée du Jourdain, le nord de la mer Morte et les localités juives de Judée-Samarie.

Oded Revivi appelle les organisateurs à renoncer à cette manifestation: « Nous sommes tous en faveur de cette souveraineté israélienne. Mais cette manifestation a pour but d’exercer des pressions inutiles et au mauvais moment sur le Premier ministre. Elle ne fera pas avancer la cause de la souveraineté, bien au contraire, et ne renforcera pas le repeuplement juif. Il est encore temps de réfléchir à un autre parcours ».

Lors du rassemblement prévu, aucune personnalité politique ne prendra la parole mais uniquement des représentants des habitants des régions concernées.

Photo Gershon Elinson / Flash 90