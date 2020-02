Le président du parti d’extrême gauche Meretz, qui se veut un « parti idéologique aux positions claires » a déclaré mardi matin qu’il n’excluait pas de faire partie d’un gouvernement aux côtés d’Avigdor Lieberman, sous-entendu si cela permettait de faire tomber Binyamin Netanyahou. « Mais à conditions qu’Israël Beiteinou accepte les lignes politiques et sociales du groupe Avoda-Gesher-Meretz », précise Horowitz. « La priorité est d’abord de faire sortir le pays de l’impasse politique dans laquelle Binyamin Netanyahou a mis le pays depuis un an », estime Horowitz, qui oublie que c’est son « futur partenaire » Avigdor Lieberman, qui avec cinq mandats obtenus en avril 2019 et son refus de rejoindre la Binyamin Netanyahou et la droite qui ont précpité Israël dans de nouvelles élections.

Rêvant éveillé, l’ancien journaliste a dit qu’il se verrait bien comme ministre de l’Education en remplacement du rav Raphy Peretz.

Le parti Avoda-Gesher-Meretz a déjà fait savoir qu’il exigerait les ministères de l’Education et de la Santé dans un futur (et très éventuel gouvernement…). Le ministère de la Santé est déjà revendiqué par Bleu-Blanc et surtout par Israël Beitenou qui voudrait y placer un professionnel, le Dr. Ivgeni Edelman, ancien président de l’ordre national des médecins. Sans compter le rav Yaakov Litzman, qui se voit poursuivre dans ses fonctions dans un nouveau gouvernement Netanyahou.

Dimanche, Orly Lévy-Abecassis (Avoda-Gesher-Meretz) avait sévèrement critiqué les déclarations de Benny Gantz sur le système de santé accusant un « copier-coller » d’un plan qu’elle avait déjà proposé.

Photo Avshalon Sassoni / Flash 90