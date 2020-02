A quelques heures d’un discours d’Abou Mazen devant le Conseil de sécurité, l’Autorité Palestinienne a fait savoir qu’elle retire la motion qu’elle devait présenter au vote des Etats membres, et qui devait notamment condamner le Plan Trump et les Etats-Unis. Cette motion devait être présentée par la Tunisie et l’Indonésie au nom de l’AP.

La raison officielle avancée par l’organisation terroriste est que le texte exact de la résolution n’a pas encore été entièrement décidé et qu’il y a des divergences entre plusieurs Etats arabes quant à sa version.

Mais l’explication est autre: suite aux intenses efforts diplomatiques américains et israéliens auprès des Etats-membres du conseil, le texte avait été sérieusement édulcoré d’une part, et surtout, l’AP a commencé à se rendre compte qu’elle n’obtiendra pas l’accord d’au-moins 9 membres sur 15, majorité exigée par les statuts du Conseil de sécurité. De tout manière, même en cas de vote majoritaire suffisant, les Etats-Unis auraient opposé leur veto à ce texte qui contrevient à leur politique.

Mais le discours du chef terroriste promet d’être comme d’habitude virulent, sournois et truffé de mensonges. Il sera suivi par une intervention de l’émissaire spécial de l’Onu au Proche-Orient Nikolaï Mladenov, de l’ambassadeur d’Israël à l’Onu Dany Danon et de l’ambassadrice des Etats-Unis Kelly Craft.

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Dany Danon a remercié les Etats qui ont aidé à stopper la démarche de l’Autorité Palestinienne et a rappelé « que ce sont les négociations et non les condamnations dans les forums internationaux qui pourront mener à la paix ».

Photo Flash 90