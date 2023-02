Tous ceux qui soutiennent la réforme du système judiciaire, et ils sont nombreux, souhaitent à présent faire entendre leur voix. Certains d’entre eux ont donc décidé, dans une optique bien précise, d’organiser une grande manifestation pour exprimer leur soutien aux initiateurs de cette réforme et pour appeler en même temps à adopter la proposition du président de l’Etat Itshak Herzog qui a demandé que les deux camps se rencontrent pour discuter.

Ce rassemblement, proposé par l’ancien ministre de la Communication (du gouvernement Benett) Yoaz Hendel, doit avoir lieu samedi soir prochain au Gan Hapaamon, Jardin de la Cloche, à Jérusalem avec plusieurs slogans appelant à l’unité et au dialogue.

Yoaz Hendel a appelé le public de droite à se joindre à lui : « Mes amis et moi sommes inquiets. L’État d’Israël est plus important que tout débat politique. Le système judiciaire doit être réformé, mais sans accords, tout va s’effondrer. Le rôle des responsables de droite consiste à assurer l’intégrité du peuple et du pays. … »

Il a ajouté : « Nous appelons tous ceux qui se soucient de l’unité du peuple juif, tous ceux qui pensent qu’il faut traiter les désaccords de façon responsable, à se joindre à nous ce samedi soir et à dire clairement ‘non à la guerre civile’. Il faut adopter la proposition du président. C’est un moment décisif où nous devons défendre la patrie ».