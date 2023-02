Le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen, qui a entamé jeudi matin une visite officielle en Ukraine, s’est rendu à Babi Yar, où 33 771Juifs ont été massacrés par les Nazis et leurs collaborateurs locaux pendant la Seconde Guerre mondiale, les 29 et 30 septembre 1941.

Il a participé sur place à une cérémonie commémorative organisée par la communauté juive locale. Il a ensuite planté, avec le rabbin de Kiev, Rav Jonathan Markovitch, un arbre en souvenir des victimes.

Très ému, Eli Cohen a déclaré : « Nous nous trouvons en cet endroit si douloureux, où plus de 30 000 Juifs ont été assassinés à une époque qui a précédé l’adoption de la terrible ‘Solution finale’ qui a conduit à l’extermination de plus d’un million et demi de Juifs dans les territoires de l’ancienne URSS ».

Il s’est ensuite écrié: « La Shoah est une tache noire dans l’histoire de l’humanité et nous avons le devoir de rappeler que le meurtre systématique de Juifs parce qu’ils sont juifs, ne doit jamais se reproduire ».