Pendant 16 ans, aucune compagnie aérienne israélienne n’a été autorisée à effectuer des vols vers la Turquie. Mais depuis ce jeudi matin 16 février 2023, un premier vol commercial d’une compagnie israélienne, Israir, a décollé pour Istanbul. Ce changement est sans aucun doute lié au tremblement de terre qui a secoué tout récemment le pays et cela constitue une étape importante dans le renouvellement des relations diplomatiques et économiques entre la Turquie et Israël.

L’avion transportait notamment des équipements humanitaires, des denrées alimentaires et des vêtements chauds pour les survivants du séisme qui a fait déjà près de 40 000 morts. Il s’agit de dons offerts par Israir. A partir de maintenant, la compagnie assurera cinq vols hebdomadaires vers Istanbul.

Pour Miri Reguev, ministre des Transports (Likoud), il s’agit d’une démarche ‘historique’. Elle l’a commentée en ces termes : « Justement dans ce grave contexte, le lancement de cette ligne directe entre Ben Gourion et Istanbul permettra de renforcer la coopération et les liens entre nos deux pays et d’augmenter le nombre des touristes dans les deux sens.

Elle a ajouté que la Turquie était une destination privilégiée pour nombre d’Israéliens et a émis l’espoir de les voir visiter de nouvelles régions du pays. « Nous continuerons à renforcer les liens entre les deux peuples et les deux pays et trouverons les moyens de surmonter nos désaccords en développant nos liens dans divers domaines tels que la sécurité, l’agriculture, les transport, l’économie, le tourisme et la haute technologie ».

Pour Reguev, il est clair que ce changement est dû également aux accords d’Abraham, signés en octobre 2020 par le Premier ministre Netanyahou avec les Emirats arabes unis et Bahreïn qui ont facilité les relations d’Israël avec un certain nombre de pays arabes.