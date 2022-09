Ce matin, les soldats de Tsahal ont encerclé à Djénine, la maison du terroriste qui avait perpétré l’attentat rue Dizengoff à Tel Aviv, au mois d’avril dernier.

L’objectif était de mettre la main sur des membres de la famille du terroriste, dont son frère, soupçonné de mener et d’organiser des actions terroristes.

L’opération a été émaillée d’affrontements avec la foule palestinienne. Les soldats ont essuyé des jets de pierres, de projectiles, de bouteilles incendiaires.

Elle s’est soldée par l’élimination du frère du terroriste et par la mort de six autres terroristes. L’un des autres terroristes éliminés s’est avéré être un membre des services secrets palestiniens, avec lesquels Israël possède un accord de coopération. C’est la deuxième fois en quelques semaines qu’une personne appartenant à ces services est mêlée à une activité terroriste contre Israël. La première fois était lors de l’attentat qui a coûté la vie à l’officier de Tsahal, Bar Falah.

L’Union européenne a dit »déplorer » l’action de l’armée israélienne à Djénine qu’elle qualifie »d’invasion »:

»Nous déplorons les vies perdues et nous sommes choqués par l’augmentation de la violence aujourd’hui à Djénine après l’invasion (sic) des soldats de Tsahal et la mort de plusieurs Palestiniens ainsi qu’au moins 40 blessés. La violence doit cesser ».

Maor Tsemah, le directeur de l’organisation »La’h Yeroushalayim » et Matan Peleg, celui du mouvement »Im tirtsu » ont appelé à expulser d’Israël, l’ambassadeur de l’union européenne dans les territoires de l’Autorité palestinienne. « Il s’agit d’une insolence politique incroyable et d’un soutien au terrorisme de la part du représentant officiel de l’Union européenne. Cela revient à déplorer la mort de terroristes! Nous appelons le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre de transition à annoncer sur-le-champ l’expulsion de cet élément hostile qui ne fait qu’embraser le terrain et soutenir les terroristes ».

Notons que le représentant de l’Union européenne n’a pas eu un mot pour les terroristes qui après avoir tiré ce matin sur les soldats de Tsahal sont allés se réfugier dans une école maternelle afin d’échapper aux représailles israéliennes.