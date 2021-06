En 2019, l’Union européenne avait demandé un rapport sur le contenu des ouvrages scolaires utilisés dans les écoles sous contrôle de l’Autorité Palestinienne. L’Union européenne finance en grande partie les salaires des enseignants et la publication des ouvrages scolaires. L’institut chargé du travail a examiné 156 ouvrages utilisés dans tous les niveaux scolaires ainsi que 16 ouvrages destinés au enseignants sur la période 2017-2020.

Le rapport de 200 pages réalisé par Georg Eckert Institute for International Textbook Research est accablant pour l’Autorité Palestinienne : incitation à la haine et à la violence, glorification du terrorisme et des terroristes, thèmes antisémites moyen-âgeux et tirés du Protocole des Sages de Sion, démonisation et nazification d’Israël et des Juifs, négationnisme de la Shoah, falsifications de l’Histoire etc.

Il a été remis à l’UE…qui a décidé de ne pas le publier !

Le ministère israélien des Affaires étrangères a élevé une protestation, soulignant que ce rapport confirme ce qu’Israël affirme depuis des années et avertit l’Union européenne sur le danger que constitue l’empoisonnement de l’esprit de la jeunesse « palestinienne » avec de valeurs totalement opposées ux valeurs prônées par l’UE qui de surcroît finance partiellement le systpme scolaire de l’AP.

Photo Pixabay