Les tergiversations et reculades israéliennes concernant la marche des drapeaux à Jérusalem entraînent fierté, arrogance et menaces du Hamas.

Saïd Abu Al-baha, l’un des hauts responsables de l’organisation terroriste a averti Israël que le Hamas « ne lui permettra pas de modifier le caractère de Jérusalem ». Il a souligné avec orgueil que « les organisations de lutte palestiniennes ont réussi à imposer leur volonté à l’occupant israélien, à faire échouer la marche des drapeaux et la judaïsation de la Vieille ville ». « Nous façonnons l’Histoire du peuple palestinien et de la nation islamique et l’annulation de la marche est la résultante du combat palestinien et de la dernière confrontation militaire qui a transmis le message disant que quiconque tentera de modifier la carte de Jérusalem ou de reculer la montre se heurtera à une réaction militaire palestinienne » a rajouté le terroriste.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash90