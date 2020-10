C’est lundi que s’ouvrira la session parlementaire d’hiver et les partis Yesh Atid-Telem et Meretz, qui présenteront une motion de censure, oeuvrent d’arrache-pied pour réunir une majorité de députés pour renverser le gouvernement et former un nouveau gouvernement avec Yaïr Lapid à sa tête. Ce dernier, grand démocrate, a déclaré dimanche qu’il est possible d’évincer Binyamin Netanyahou sans avoir à passer par des élections. On le comprend…

Le chef de l’opposition a indiqué qu’il y a un potentiel de 70 députés qui pourraient voter contre le gouvernement et le faire ainsi tomber. Il a proposé à Bleu-Blanc de se joindre à cette initiative et a promis le maintien de Benny Gantz, Avi Nisenkorn et Gaby Ashkenazy à leur poste ministériel, le reste des ministères importants étant répartis entre les dirigeants de Yesh Atid-Telem, Israël Beiteinou et Yamina (ce dernier parti n’ayant pas du tout donné son accord à cette démarche !)

Dimanche, le député Tsvika Hauser (Derekh Erets) a exprimé son opposition à la démarche de Yesh Atid-Telem et a attaqué Yaïr Lapid : « J’ai entendu que Yaïr Lapid veut une nouvelle fois mettre le pays sens dessus dessous et former un gouvernement avec le soutien de la Liste arabe unifiée, qu’il a récemment qualifiée de ‘Zoabi’s’. Nous avons beaucoup en commun avec les Arabes israéliens mais rien avec le parti Balad et leurs alliés. Alors, Yaïr, nous avons des principes et nous n’en dérogeons pas. D’ailleurs, je suppose qu’à la maison, on vous a appris que le sionisme libéral a aussi ses lignes rouges. Alors, passez à la combine suivante ».

Le président de la coalition Micky Zohar a quant à lui réservé ses flèches à Bleu-Blanc qui se comporte comme une force d’opposition au sein du gouvernement : « Ils ont convenu de s’allier avec Lapid pour créer un gouvernement minoritaire avec le soutien de la Liste arabe et Balad. Apparemment, ils se sont une nouvelle fois tournés vers l’option Ayman Oudeh et Ahmad Tibi (…) Bleu-Blanc ne sont déjà plus des partenaires de coalition mais un danger pour le pays. Ils tiennent dans la main un pistolet au chargeur vide et sont prêts à nous mettre tous en danger parce que les sondages montrent qu’ils ont totalement échoué- C’est une honte ».

Le vote de lundi sera double : motion de censure contre le gouvernement et formation d’un gouvernement alternatif. Bien que les chances de réussite Lapid sont faibles, car Yamina ne se prêtera pas à ce jeu, le chef de l’opposition veut aussi mettre Bleu-Blanc dans l’embarras et il qualifie déjà d’avance de « froussards » les ministres et députés du parti de Benny Gantz qui voteront contre la motion de censure ou s’absenteront de l’hémicycle au moment du vote.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90