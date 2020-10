Alors que le taux de contamination au Covid19 est élevé dans la plupart des zones à forte densité de population orthodoxe (Jérusalem, Bené Beraq, Beitar Ilit, Beit Shemesh, Modiin Ilit etc…) la communauté de la ‘hassidout Tzantz à Netanyah constitue un exemple de discipline et de respect des consignes du ministère de la Santé au point de décréter que cette communauté très soudée a « vaincu » le Corona sans faire de bruit ni fournir d’images d’affrontements avec la police.

Yossi Jakubovitz, porte-parole de cette communauté explique : « Le secret de cette réussite réside dans une discipline stricte et un sens aigu de la responsabilité personnelle de chacun. Nous sommes une communauté disciplinée. Tout ce que dit notre Rabbi, le rav Tsi Elimelekh Halberstam, nous le faisons et nous n’essayons pas de tricher. Notre vie est plus importante que tout et cela a fait ses preuves. Nous avons dressé un centre opérationnel qui effectue un traçage de chaque membre de la communauté et le rav Halberstam s’adresse chaque jour à ses adeptes dans un sermon par téléphone et insiste sur l’importance du respect des mesures-barrières, du port du masque, de l’hygiène, de la désinfection régulière, de l’interdiction des rassemblements et de manière générale, de l’obéissance aux consignes de la police et du ministère de la Santé. Il nous demande même de prier avec le masque. C’est difficile, mais la vie passe avant tout (…) Nous respectons le travail de la police et du ministère de la santé et sommes même plus sévères envers nous-mêmes qu’ils le demandent !! »

La communauté Tzantz à Netanyah est forte d’environ cinq-mille âmes (mille familles) et cette ‘hassidout compte dans le pays encore quinze mille ‘hassidim répartis entre Tibériade, Bené Beraq, Jérusalem et autres endroits. Le rav Tsvi Elimelekh Halberstam avait lui-même contracté le Covid19 durant la deuxième vague mais en a guéri.

Yossi Jakubovitz rappelle que durant la première vague, la communauté Tzantz de Netanyah était restée « verte », et que la couleur avait commencé à virer au rouge au début de la deuxième vague : « Mais nous avons très rapidement réussi à juguler la courbe en resserrant la discipline et nous avons réussi. Dès qu’il y avait une personne atteinte nous l’avons très rapidement extraite de son entourage familial et l’avons envoyée vers les hôtels de confinement. De manière générale, nous avons strictement respecté toutes les consignes. Résultat, nous avons aujourd’hui quinze malades du Corona sur une population de cinq mille personnes ».

Afin de maintenir cette discipline, une commission spéciale de rabbanim a été créée, chargée de diffuser des tracts à la population pour l’encourager à maintenir le respect de consignes, dont l’un dit : « Heureux, habitants de Kiryat Tzantz, pour votre bravoure et pour être un exemple dans la préservation de votre santé, de celle de toute la population et des membres de la communauté ».

Autre singularité de cette communauté, elle gère l’hôpital Laniado en collaboration avec la population non-religieuse, et les relations sont harmonieuses depuis des dizaines d’années entre ces secteurs que pourtant tout semble séparer.

Un bel exemple à noter dans l’atmosphère actuelle du pays.

Photos : ‘hassidout Tzantz Netanyah