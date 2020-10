Si la normalisation entre Israël et les pays du Golfe était nettement souhaitée par les dirigeants respectifs et bien accueillie dans la population israélienne, il n’en est pas de même dans les populations des pays arabo-musulmans.

Selon un rapport préparé par le ministère des Enjeux stratégiques se basant sur le contenu des réseaux sociaux arabo-musulmans, près de 95% du discours est négatif quant à la normalisation. Le rapport réalisé entre la mi-août et la fin septembre, a été présenté au gouvernement et aux responsables militaires par la ministre Orit Farkash-HaCohen.

Dans les messages négatifs diffusés sur la toile, 45% accusent les Emirats arabes unis de « trahison », 27% dénoncent l’accord signé avec les « sionistes », 10% accusent les Emirats d’hypocrisie et 5% « d’avoir capitulé devant les Etats-Unis ». Parmi les 5% qui ont un avis positifs, 61% évoquent les avantages sécuritaires, 33% les bénéfices économiques et 6% estiment qu’il s’agit de la reconnaissance d’une situation de fait. A noter que beaucoup d’avis positifs proviennent d’internautes irakiens.

Certains « hasthags » contre la normalisation ont recueilli près de 100 millions de vues ! Au ministère des Enjeux stratégiques on estime qu’une partie non négligeables des messages anti-normalisation provient d’initiatives concertées de gouvernements et organisations dans le but de créer une atmosphère négative face à ce processus de normalisation et dissuader les autres pays qui sont en lice. Parmi les pays et organisations cités : l’Iran, le Hezbollah, le Hamas, l’Autorité Palestinienne, la Turquie ainsi qu’une kyrielle de mouvements liés au BDS.

Pour parer à cela, le ministère propose d’augmenter de manière significative la présence et la visibilité d’Israël sur la toile en langue arabe, perse et turque avec des messages positifs montrant ce qu’est réellement Israël ainsi que les avantages liés à une normalisation des pays arabes avec Israël, afin que les franges de population arabes modérées puissent disposer d’informations fiables.

Mais Orit Farkash-HaCohen reconnaît que ce sera un travail de longue haleine tant la haine et la désinformation organisées sont « efficaces » et possèdent plusieurs longueurs d’avance.

Photo porte-parole ministère des Enjeux stratégiques