La commission des Affaires étrangères de l’UE a publié son rapport annuel. Les pages consacrées au conflit israélo-palestinien témoigne de la politique encore et toujours pro-palestinienne de ce forum.

La commission appelle les représentants européens à poursuivre leur soutien financier à l’Autorité palestinienne. Elle insiste sur la nécessité de promouvoir un processus de paix basé sur les décisions de l’ONU, de stopper la »colonisation », de créer un Etat palestinien indépendant dans les frontières de 1967 et de diviser Jérusalem.

Parallèlement, la commission a rejeté la proposition présentée par des organismes israéliens de prendre des mesures concrètes contre l’antisémitisme dans les manuels scolaires palestiniens produits par l’UNRWA. L’Union Européenne estime qu’il est indispensable de continuer à soutenir financièrement l’UNRWA et permettre à l’organisation de remplir au mieux sa mission.

Ce rapport s’ajoute au refus de neuf pays européens, dont la France, de cesser de financer six organisations palestiniennes inscrites en Israël sur la liste des organisations terroristes depuis octobre 2021.

Dans une déclaration commune des ministères des Affaires étrangères de Belgique, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Hollande, Espagne et Suède, il est écrit: »Les accusations de terrorisme ou de liens avec des groupes terroristes doivent être prises très au sérieux. Cependant, nous n’avons pas reçu d’informations probantes d’Israël qui justifient la révision de notre position vis-à-vis de ces organisations. Si des preuves convaincantes étaient portées à notre connaissance, nous agirions en conséquence. En l’absence de telles preuves, nous poursuivons notre coopération et notre soutien à la société civile en Cisjordanie et à Gaza. Une société civile libre et forte est indispensable pour promouvoir les valeurs de la démocratie et la solution à deux Etats ».

Photo: Hadas Parush Flash90