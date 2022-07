C’est une première historique, un restaurant cacher a obtenu une étoile au fameux Guide Michelin.

Ce restaurant baptisé Xerta est situé à Barcelone et présente une particularité rare. En effet, il s’agit d’un restaurant non cacher qui a décidé d’ouvrir une partie cachère. Les cuisines sont séparées et le menu cacher est supervisé par le mouvement Habad.

Cette initiative a été prise dans le cadre du projet de la ville de Barcelone d’attirer les touristes juifs. Et cela fonctionne, puisque Xerta est devenu un pôle d’attraction pour les Juifs pratiquants qui visitent la ville espagnole.

Le restaurant a donc gagné sa première étoile au Michelin, toutes cuisines confondues, ce qui en fait le premier restaurant cacher détenteur de cette prestigieuses distinction.

Un chef israélien, Assaf Granit, a lui aussi une étoile Michelin pour l’un de ses restaurants à Paris, mais celui-ci n’est pas cacher. Il convient de noter que de plus en plus de chefs israéliens, dont Assaf Granit ou Haïm Cohen, ont ouvert récemment des établissements cachers en Israël. L’espagnol Xerta a prouvé que l’on pouvait être cacher et gastronomique et même décroché l’étoile dont rêvent tous les chefs. C’est peut-être ce qui attend ces nouveaux restaurants israéliens…