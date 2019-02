L’organisation Almagor, présidée par Meïr Indor, qui représente des familles touchées par le terrorisme, a adressé une lettre au président américain avant qu’il ne rende pas public son plan pour un réglement du conflit israélo-palestinien.

Dans cette lettre il est notamment écrit: “N’exercez pas de pressions sur Israël afin qu’il accepte un nouveau plan de paix. Nous avons déjà versé assez de sang en contrepartie d’une paix qui n’est jamais venue. Plus de 1700 victimes depuis les accords d’Oslo avec les Palestiniens, soit dix fois plus que durant le même nombre d’années qui précédèrent ces accords! Plus nous avons négocié avec eux, plus nous avons eu de victimes. Nous voyons bien qu’Israël souhaite la paix alors qu’eux souhaitent la guerre. De manière paradoxale, c’est le processus de paix qui engendre le plus de victimes israéliennes car il donne le sentiment aux chefs terroristes que la violence est payante(…)Par ailleurs, les périodes de négociations provoquent de graves scissions au sein de la population et détruisent la société israélienne de l’intérieur. C’est la situation actuelle qui est la plus préférable: le gel entre les deux parties. Et tant que la partie adverse n’emplit pas ses obligations contenues dans les accords d’Oslo, il n’y a aucun intérêt à poursuivre. Lorsque l’Autorité Palestinienne utilise l’argent que nous lui transfèrons pour verser de salaires aux terroristes ou pour financer sa propagande anti-israélienne, quel intérêt de s’asseoir à une table de négociations?? Il faut une toute nouvelle approche et ne plus commettre les erreurs du passé? Voulez-vous vraiment revenir à la période des autobus qui explosent?….”

Les informations de plus en plus précisent en provenance de Washington indiquent que le Plan Trump sera divulgué après les élections en Israël.

De son côté, Naftali Benett interviewé sur Aroutz 20 a souhaité que ce plan soit rendu public encore avant les élections afin que la population puisse voter en toute connaissance de cause entre selon lui “un gouvernement Netanyahou avec une Nouvelle Droite forte, dernier rempart contre un Etat Palestinien et un gouvernement Gantz-Lapid-Ashkenazy qui créerait un Etat palestinien”.

