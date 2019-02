Un immense charnier datant de la Shoah a été découvert à Brest-Litovsk (anciennement Brisk) ville frontalière avec la Pologne au sud-ouest du Belarus (anciennement Biélorussie). La découverte s’est faite sur un chantier lors de travaux de fondations d’un nouveau quartier d’habitations là où était situé le ghetto de la ville.

Les chercheurs arrivés sur place estiment qu’il s’agit selon toutes probabilités d’une charnier creusé par les nazis lors de la Seconde guerre mondiale. Les ouvriers ont mis à jour au moins six-cent ossements d’hommes, femmes et enfants, sans doute des Juifs de la ville de Brisk qui résidèrent dans le ghetto avant d’être exécutés par balles par les nazis, au vu des marques situées sur tous les crânes. Les autorités de la ville pensent qu’au moins mille Juifs ont été jetés dans ce charnier.

Le massacre des derniers Juifs de cette ville date du mois de septembre 1943. D’autres victimes de la barbarie nazie avaient déjà été trouvées après la guerre sur un autre site et réenterrées dans le cimetière juif de la ville. Et en 1970, une autre découverte dans le site de l’ancien ghetto permit de retrouver les reste de Juifs.

On estime que près de 800.000 Juifs de Bielorussie (ancien nom du Belarus) ont été assassinés par les nazis depuis l’invasion de ce pays en 1941.

La Biélorussie et la ville de Brisk sont devenues des hauts lieux de l’histoire religieuse juive, en étant à la fois des bastions du ‘Hassidisme au sud (Karlin, Stolin, Lubavitch) et de ses farouches adversaires ‘Mitnagdim’ aux nord, avec les célèbres yeshivot de Mir, Volozhin et Brisk. C’est dans cette ville que naquit la célèbre dynastie des rabbanim Soloveichik qui créerent la yeshiva de Brisk encore bien active aujourd’hui. C’est aussi à Brisk qu’avait vu le jour en 1913 le rav Aharon Leib Steinman zatsal qui fut jusqu’à sa mort le guide du judaïsme orthodoxe lituanien après la disparition du rav Yossef Shalom Eliyashiv zatsal en 2012.

Photo Illustration