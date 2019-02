Le Grand rabbin d’Argentine, rav Gavriel Davidovitz a été gravement blessé dans la nuit de dimanche et lundi à son domicile. Des inconnus sont entrés par effraction et l’ont roué de coups après avoir attaché son épouse. Avant de le frapper, ils l’ont insulté et lui ont notamment dit qu’ils savaient qu’il “occupait un poste important dans la communauté juive”. Il a été gravement blessé. Avant de repartir, les agresseurs ont volé de l’argent et des objets de valeur.

La communauté juive locale est sous le choc et les autorités argentines ont ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête.

Photo Illustration