La coalition ne lésine sur aucun moyen pour tenter d’arriver à ses fins sur la loi de Citoyenneté qu’Ayelet Shaked voudrait faire passer. Après les cadeaux grandioses et dangereux proposés à Mansour Abbas, voilà que l’argument pécuniaire entre en jeu face aux partis orthodoxes. Proposition a été faite au parti Yahadout Hatorah de s’absenter lors du vote de la loi et en échange, la coalition fera avancer une loi de compensations financières conséquentes pour les familles des victimes de la tragédie de Meron ! Les partis orthodoxes ont opposé une fin de non-recevoir catégorique à une telle proposition.

De nouveaux propos scandaleux d’Ibtisam Mar’ana

Plus les jours passent et plus la coalition a du mal à faire passer cette loi. Jeudi, le ministre de la Coopération régionale Issawi Fredj (Meretz) a jeté un pavé dans la mare en qualifiant cette loi de « raciste » et annonçant qu’il votera contre même si ce lui coûtait son poste de ministre. De son côté, la députée travailliste Ibtisam Mar’ana a une nouvelle fois tenu des propos outranciers. Elle a estimé que la loi devrait impérativement être modifiée car elle est « raciste et discriminatoire ». Et de faire craquer le vernis en revenant à son style d’expression passé : « Pour les Juifs ce serait permis et pour les Arabes non ? Avec de telles lois, comme celle de la Nation et celle de la Citoyenneté, les Juifs seraient une race supérieure ! Cela n’a rien à voir avec la sécurité d’Israël ».

Photo Yaakov Naumi / Flash 90