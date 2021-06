Mossi Raz et Gaby Lasky, du parti Meretz, membres de la coalition Benett-Lapid, se sont rendus à l’avant-poste d’Eviatar. Ce point de peuplement juif avait été créé en souvenir d’Eviatar Borovski h »yd, assassiné en 2013, avant d’être évacué puis reconstitué après l’assassinat de Yehouda Guetta hy »d au mois de mai 2021. Les deux députés ont appelé à l’expulsion des habitants juifs et se sont placés du côté des terroristes arabes du village voisin qui depuis quelques jours tentent d’asphyxier les habitants juifs en incendiant des centaines de pneus et diffusant ainsi une épaisse fumée noire (v. vidéo)

L’expulsion de la quarantaine de familles et la destruction de l’avant-poste, promises par Yaïr Lapid et Benny Gantz sera un nouveau test pour le gouvernement et surtout pour le Premier ministre Naftali Benett qui par le passé dénonçait avec véhémence ce genre d’actions. La destruction de ce point de peuplement, qui n’est pas installé sur des terres privées (contrairement aux allégations des deux députés Meretz), sonnerait en contraste dramatique avec les multiples constructions illégales arabes dans les zones C de Judée-Samarie, sans parler des dizaines de milliers de constructions illégales bédouines dans le Néguev qui ont été offertes comme « cadeau de mariage » à Mansour Abbas.

Vidéo :

Photo Yonatan Sindel / Flash 90