Après une réunion entre Ahmad Tibi et le ministre Zeev Elkin, également chargé des relations entre le gouvernement et la Knesset, il a été décidé d’accorder à la liste un poste de vice-présidence de la Knesset ainsi que la présidence de la commission pour la promotion du statut de la Femme. La Liste arabe aura aussi deux représentants dans la commission des finances et des places dans d’autres commissions.

La Liste arabe avait déjà obtenu cette présidence qui avait été occupée de manière très partiale et sélective par Aïda Touma-Suleiman qui rechignait à défendre les droits de femmes juives harcelées par des Arabes ou les droits de femmes-soldates de Tsahal.

Photo Flash 90