Conforté par les sondages successifs qui lui annoncent le rôle de « faiseur de rois », Avigdor Lieberman continue de plus belle à poser ses conditions pour l’après-17 septembre. Il a répété qu’il ne soutiendra qu’un gouvernement national de large union mais sans les orthodoxes, sans Meretz et sans ceux qu’il appelle les « messianistes », à savoir Habayit Hayehoud-Ihoud Haleoumi.

Au cas où Binyamin Netanyahou refuse une telle option ou n’arrive pas à former un gouvernement, Avigdor Lieberman propose que le Likoud se nomme un nouveau chef, et propose Yuli Edelstein!

Le président d’Israël Beitenou n’a pas exclu l’hypothèse de devenir Premier ministre dans le cadre d’une rotation mais a précisé qu’il ne s’agissait « que d’une option pour lui et non pas d’une obsession ».

Il a poursuivi ses attaques fielleuses contre Binyamin Netanyahou qu’il a décrit comme « un homme désespéré, car l’âge, les tensions et les pressions dues à sa situation personnelle font leur effet »! « J’ai pitié de lui car il est obligé de mentir chaque jour et à chaque heure « , a rajouté l’ancien ministre de la Défense. Il a invité le Premier ministre à venir l’affronter dans un débat, « entre l’homme de Césarée et l’homme de Nokdim », estimant que s’il refuse « c’est qu’il a peur ».

Le Likoud a réagi par un court communiqué: « Le masque est tombé. Lieberman a entraîné tout le pays dans une folie de nouvelles élections uniquement parce qu’il veut devenir Premier ministre. Aujourd’hui il avoue ouvertement qu’il veut devenir Premier ministre en rotation avec Benny Gantz ».

De son côté, Yuli Edelstein a fait savoir: « Binyamin Netanyahou est le seul candidat du Likoud pour le poste de Premier ministre du prochain gouvernement. Tous le noms qui circulent pour soi-disant remplacer Binyamin Netanayhou ne sont que des tentatives de délégitimer le leader élu du parti. Nous ne laisserons personne porter atteinte à l’unité du Likoud ».

Photo Meïr Vaknin / Flash 90